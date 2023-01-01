На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес. О тебе, об отношениях и о том, как прекратить играть в прятки со счастьем. Люся Лесенкова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Люся Лесенкова – популярный психолог и нумеротрактолог. Благодаря её каналу «Просто Лю» более 160 000 человек каждый день учатся исполнять мечты и жить в гармонии со Вселенной! Люся Лесенкова – психолог, МАК-терапевт, нумеротрактолог, проводник в счастливую взрослую жизнь. Благодаря авторскому каналу Люси тысячи людей восстановили уверенность и любовь к себе, подружились со Вселенной и осуществили самые смелые мечты. Вселенная бережно окутывает тебя, как мягкое одеяло, следит, чтобы у тебя все получалось, верит в тебя и, как близкая подруга, желает тебе только самого лучшего. Не замечаешь? Неудивительно, ведь говорить со Вселенной нужно на ее языке. «На одной волне со Вселенной» – это твой путь к счастливой себе. Путь, наполненный отрезвляющими открытиями о жизни, о людях, о тебе самой и, конечно, о Вселенной. Тебе больше не будут нужны розовые очки, ведь ты прекратишь бояться видеть мир таким, какой он есть. Ты поймешь, чего тебе не хватает, чтобы стать роскошной женщиной (спойлер: ничего). Узнаешь, какое главное препятствие мешает мечтам сбываться, как улучшить финансовое положение, какие девять способов помогут выстроить гармоничные отношения с мужчиной. Почему не стоит бояться говорить «нет» и какой первый шаг необходимо сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее. Ты удивишься, насколько же прекрасна может быть жизнь, когда ты слышишь Вселенную, замечаешь ее подсказки и чувствуешь ее поддержку. Теперь тебе все по плечу!



На одной волне со Вселенной слушать на видеосервисе Wink.