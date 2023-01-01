На одном языке с кошкой. Елена Клюсовец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига о взаимопонимании с своим пушистым домочадцем. Что делать, если ваш пушистый друг ведeт себя как маленький разбойник? Не спешите его ругать, скорее всего он хочет вам, о чем‑то рассказать, но увы не знает как. Елена Клюсовец уже более 5 лет изучает психологию кошек, воспитывает британских котят, ведет популярный блог в Instagram @vlenika и помогает людям понять тех, с кем они живут бок о бок. В этой аудиокниге она дает ответы на самые популярные вопросы о котах и кошках, рассказывает об их привычках, воспитании и обучении.



На одном языке с кошкой слушать на видеосервисе Wink.