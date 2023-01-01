На линии огня. Искусство отвечать на провокационные вопросы (часть 2-я). Сергей Кузин
Wink
Аудиокниги
На линии огня. Искусство отвечать на провокационные вопросы (часть 2-я). Сергей Кузин

На линии огня. Искусство отвечать на провокационные вопросы (часть 2-я). Сергей Кузин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология267 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Отвечать на провокационные вопросы – искусство! Недовольный клиент? Злой начальник? Или просто выскочка в аудитории? Что бы ни случилось – вы будете знать, что делать «на линии огня»!

На линии огня слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Психология
Время
267 мин / 04:27

Рейтинг