WinkАудиокнигиНа линии огня. Искусство отвечать на провокационные вопросы (часть 2-я). Сергей Кузин
На линии огня. Искусство отвечать на провокационные вопросы (часть 2-я). Сергей Кузин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология267 мин16+
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О книге
Отвечать на провокационные вопросы – искусство! Недовольный клиент? Злой начальник? Или просто выскочка в аудитории? Что бы ни случилось – вы будете знать, что делать «на линии огня»!
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