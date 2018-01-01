На краю света я встретила Ноя. Ирмгард Крамер (книга, 2019) слушать онлайн

Марлен вырывается из своей обыденной, лишенной риска жизни и проводит лето в загадочной вилле на краю света. Здесь она встречает Ноя, в которого мгновенно влюбляется. Но хотя на первый взгляд все кажется идеальным – что-то не так. Ною не разрешается покидать виллу, и Марлен ощущает, что за ней неустанно следят. Может ли быть, что она сбежала не в рай, а в тюрьму? © Storysidе



На краю света я встретила Ноя слушать на видеосервисе Wink.