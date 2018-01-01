На краю света я встретила Ноя. Ирмгард Крамер
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На краю света я встретила Ноя. Ирмгард Крамер

На краю света я встретила Ноя. Ирмгард Крамер (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Любовные романы16+

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О книге

Марлен вырывается из своей обыденной, лишенной риска жизни и проводит лето в загадочной вилле на краю света. Здесь она встречает Ноя, в которого мгновенно влюбляется. Но хотя на первый взгляд все кажется идеальным – что-то не так. Ною не разрешается покидать виллу, и Марлен ощущает, что за ней неустанно следят. Может ли быть, что она сбежала не в рай, а в тюрьму? © Storysidе

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Жанр
Любовные романы

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