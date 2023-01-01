На краю Ойкумены. Иван Ефремов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Молодой греческий скульптор Пандион, отправляется на остров Крит, чтобы поближе познакомиться с творчеством критских художников, понять и изучить на месте секреты их мастерства. Пробыв на Крите несколько месяцев и собираясь вернуться домой, юноша вынужден бежать от разбойников, собиравшихся взять его в плен. Так Пандион оказывается на торговом корабле, а затем в Египте где все его злоключения продолжаются с новой силой.



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