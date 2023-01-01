На большой дороге. Антон Чехов
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На большой дороге. Антон Чехов

На большой дороге. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия44 мин6+

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Сюжет

«Сцена представляет собой кабак Тихона. Направо прилавок и полки с бутылками. B глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол и скамьи, стоящие у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие, за неимением места, спят сидя. Глубокая ночь. При поднятии занавеса слышится гром и в дверь видна молния…»

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