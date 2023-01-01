WinkАудиокнигиНа большой дороге. Антон Чехов
На большой дороге. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия44 мин6+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Сцена представляет собой кабак Тихона. Направо прилавок и полки с бутылками. B глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол и скамьи, стоящие у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие, за неимением места, спят сидя. Глубокая ночь. При подня�тии занавеса слышится гром и в дверь видна молния…»
На большой дороге слушать на видеосервисе Wink.