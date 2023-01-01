На бис!. Аркадий Арканов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя популярного писателя, сатирика, драматурга и сценариста Аркадия Арканова без преувеличения известно всем. И все же, наверное, не будет лишним напомнить некоторые факты его биографии. И так… Аркадий Михайлович Арканов родился в городе Киеве, закончил Московский ордена Ленина медицинский институт им. И.М. Сеченова. Работал участковым врачом в Москве, потом расстался с медициной и занялся профессиональной литературной деятельностью. Индивидуалист, не любит коллективный труд, азартен. Издал 15 книг и несколько пьес, написанных в соавторстве с Григорием Гориным. Не любит, когда его называют писателем-сатириком, считает, что, либо ты писатель, либо нет. Увлекается футболом и шахматами. Категорически не согласен с утверждением, что: «для того чтобы рассмешить публику – все средства хороши», так как уверен, что юмор – это степень человеческого интеллекта. Любит собак, постоянно участвует в благотворительных концертах, средства от которых идут на содержание животных, оставшихся без хозяина. Не любит, когда его учат и поучают, потому что это ограничивает его свободу. Что еще? «Наверное, еще много всякого разного. Но если я хоть что-нибудь стою, как писатель, то это „всякое разное“ можно будет выудить в моих сочинениях. На это и надеюсь…» А. Арканов А мы в свою очередь уверены, что аудиоверсии рассказов Аркадия Арканова, в блестящем прочтении автора: «Старик в меховой шапке», «Таинственно и странно» «И все раньше и раньше», «А суп был всегда горячим», «Ждите ответа» и «Пельмени на ...Слушайте книгу.



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