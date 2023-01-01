WinkАудиокнигиНа 127-й странице. Часть 1. Павел Акимович Крапчитов
На 127-й странице. Часть 1. Павел Акимович Крапчитов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Фантастический роман про нашего современника, который попал в параллельный мир.События, описываемые в книге, происходят в конце 19 века, в САСШ, как принято называть США того времени. Две редакции, газеты и журнала, решают послать своих журналисток в кругосветное путешествие. Главному герою по стечению обстоятельств поручают сопровождать одну из них.
На 127-й странице слушать на видеосервисе Wink.