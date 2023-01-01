На 127-й странице. Часть 1. Павел Акимович Крапчитов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Фантастический роман про нашего современника, который попал в параллельный мир.События, описываемые в книге, происходят в конце 19 века, в САСШ, как принято называть США того времени. Две редакции, газеты и журнала, решают послать своих журналисток в кругосветное путешествие. Главному герою по стечению обстоятельств поручают сопровождать одну из них.



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