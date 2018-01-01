Мысли мудрых людей на каждый день. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого французского писателя Жюля Верна «Два года каникул». «Ночью 9 марта 1860 года тучи, сливаясь с морем, заслоняли горизонт. Среди бушующих волн с синеватым отблеском неслось легкое судно почти без парусов. То была яхта водоизмещением в сто тонн. Эта яхта носила название „Sloughi“, но слово это нельзя было разобрать на корме, так как часть ее над гакабортом была оторвана волной. Было 11 часов вечера. На этой широте в начале марта ночи еще коротки. Рассветает в пять часов утра. Но уменьшится ли опасность, угрожающая „Sloughi“, когда взойдет солнце? Не останется ли хрупкое судно во власти волн? Разумеется, только прекращение шквала могло спасти его от ужасного крушения посреди океана, вдали от земли, где бы оставшиеся в живых могли найти себе спасение…» Жюль Верн, «Два года каникул» ©



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