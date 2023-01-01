Мышка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елизавета Максимова, которую домашние ласково называют «мышкой», совершает странный поступок – она записывается на бизнес-курсы. Муж Лизы, Вадим, успешный банковский служащий категорически против такого демарша жены. Он уверен, что Лиза должна сидеть дома и вести хозяйство. Однако Лизе надоело быть «мышкой». Руководитель курсов – Наталья, уверенная в себе, сильная женщина, очень импонирует «мышке». Лиза стремится стать похожей на неё. Сопротивление в семье нарастает. В дело вступает «тяжёлая артиллерия» – свекровь, которая, к тому же слегка недолюбливает Лизу, считая, что та недостаточно хорошо ведёт домашнее хозяйство. Но «мышка» проявляет удивительное упорство. В ней просыпаются дремавшие ранее качества – уверенность в себе и своих силах. Вскоре Лиза узнаёт, что у Вадима есть любовница. И это именно та женщина, которая поначалу так ей понравилась….



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