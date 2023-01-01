Мышка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Мышка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Мышка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Елизавета Максимова, которую домашние ласково называют «мышкой», совершает странный поступок – она записывается на бизнес-курсы. Муж Лизы, Вадим, успешный банковский служащий категорически против такого демарша жены. Он уверен, что Лиза должна сидеть дома и вести хозяйство. Однако Лизе надоело быть «мышкой». Руководитель курсов – Наталья, уверенная в себе, сильная женщина, очень импонирует «мышке». Лиза стремится стать похожей на неё. Сопротивление в семье нарастает. В дело вступает «тяжёлая артиллерия» – свекровь, которая, к тому же слегка недолюбливает Лизу, считая, что та недостаточно хорошо ведёт домашнее хозяйство. Но «мышка» проявляет удивительное упорство. В ней просыпаются дремавшие ранее качества – уверенность в себе и своих силах. Вскоре Лиза узнаёт, что у Вадима есть любовница. И это именно та женщина, которая поначалу так ей понравилась….

Мышка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

Рейтинг