Мятежный сектор. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Под псевдонимом Дем Михайлов публикует свои произведения Руслан Алексеевич Михайлов – писатель, работающий в различных фантастических жанрах. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Роман «Мятежный сектор» – вторая книга цикла, написанного в жанре боевой фантастики. Действие разворачивается во вселенной «Астероид-сити», на огромной космической станции. Люди здесь живут в различных секторах, в зависимости от занимаемого положения и наличия денег. Власть насквозь продажна, процветают криминал и коррупция. Главный герой романа – калека Нортис, чья семья стала жертвой зверского нападения молодeжной банды. Расправа была безжалостной, чудом выжил только ребeнок, лишившись ног и правой руки… Спустя много лет Нортис покидает приют с единственной целью: найти бандитов и отомстить. Многие из них – дети высокопоставленных чиновников космической колонии. В юности они вдоволь покуролесили, а повзрослев, остепенились и не желают вспоминать о своих «подвигах». Нортис – напомнит. Во второй книге герой обзаводится механическими ногами, что делает его ещe более опасным. В одном из секторов с самым низким уровнем жизни вспыхивает бунт. Это ли не шанс воспользоваться ситуацией и достать тех, кто считает, будто находится в безопасности? Правда дознаватель Такаши, прилетевший на станцию по своим делам, всe знает. Действия Нортиса противозаконны и опасны, и Такаши намерен его остановить. Но что терять тому, кто потерял всe, кроме желания отомстить? Без пощады!..Исполняет Максим Зингаев Звукорежиссeр Антон Овчинников Производство студии Frontline Creative Продюсер Константин Барышев Музыка – audionautix.com, incompeteh.com © Дем Михайлов ©



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