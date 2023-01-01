Мягкий босс – жесткий босс. Как говорить с подчиненными: от битвы за зарплату до укрощения незаменимых. Павел Сивожелезов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настольная книга каждого руководителя от одного из лучших бизнес-тренеров России. Внутри вы найдете руководства к действию для решения сложных ситуаций и инструменты ведения переговоров, которые позволят вам быть эффективным и авторитетным руководителем. После каждой главы дается задание, которое поможет внедрить полученные знания на практике. С помощью этой книги вы научитесь достигать своих целей в переговорах и сохранять хорошие отношения с подчиненными. Эта книга поможет вам: «укротить» незаменимых получить преимущество в торге за зарплату или премию вдохновить на трудовой подвиг добиться выполнения задач в срок вернуть к жизни потерявшего мотивацию сотрудника …и в других ситуациях, с которыми сталкивается каждый руководитель.



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