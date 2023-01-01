Мы здесь. Саша Сорока (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Представьте молодого парня, который всю свою жизнь рос в небольшой деревне в глубокой тайге Красноярского края со своим дедушкой. Они всегда были вдвоем и что самое странное, парень никогда не видел других людей. Да так бывает. Но что самое страшное… он не видел людей, потому ОНИ ПОЧТИ ВСЕ МЕРТВЫ! Их на всей планете уничтожил страшный вирус. Тимоха, однажды получает по радио странное сообщение. Он уверен, что сигнал отправили из города… Это жутко! Но тут есть еще кое что… ПОЧТИ ВСЕ КТО ОСТАЛИСЬ, стали уже не совсем люди.



Мы здесь слушать на видеосервисе Wink.