Мы – верим! Переход. Иар Эльтеррус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Орден Аарн пал, эту страшную войну так и назвали – Война Падения. Аарн как будто исчезли из обитаемой галактики, унеся с собой идеалы и мечты тех, кто не хотел жить во имя подлости и корысти, кто не хотел превращаться в довольное кормушкой жвачное животное. Но Аарн не стало только на первый взгляд, на самом деле они остались, не в состоянии бросить тех, кто им однажды поверил. С риском для жизни они растворились в рядах воинов, промышленников, священников, ученых и инженеров, чтобы продолжить свою миссию. На сторону Ордена встали новые союзники, порой такие, которых Аарн и не надеялись никогда привлечь, которые раньше были врагами, лютыми и беспощадными врагами. Тайная война охватывает планету за планетой. Война за души и сердца разумных, война за светлое будущее.



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