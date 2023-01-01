Мы — то, что мы делаем. Как строить культуру в компании. Бен Хоровиц. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Всем известна поговорка «рыба гниет с головы». Но почему-то до сих пор многие руководители требуют от подчиненных того, что не выполняют сами. Опаздывают, но при этом штрафуют за непунктуальность. Словесно унижают сотрудников и в то же время хотят, чтобы те корректно относились друг к другу. Со�здать особенную культуру в компании можно только личным примером. Исторические лидеры прошлого это прекрасно понимали. Их истории вы найдете в саммари.





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