Мы сочиняем стихи
Wink
Детям
Мы сочиняем стихи

Мы сочиняем стихи (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература56 мин6+

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О книге

Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме расскажет ребенку об основных правилах стихосложения. На понятных примерах объяснит, что такое рифма, ритм и стихотворный размер. В программе использованы отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева и других известных русских поэтов.

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Жанр
Детская литература, Русская литература
Время
56 мин / 00:56

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