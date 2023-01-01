Мы сочиняем стихи (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература56 мин6+
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О книге
Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме расскажет ребенку об основных правилах стихосложения. На понятных примерах объяснит, что такое рифма, ритм и стихотворный размер. В программе использованы отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева и других известных русских поэтов.
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