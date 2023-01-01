Мы и наши страхи. Марианна Сорвина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У каждого из нас есть свои страхи. Одного лай соседской собаки, заставляет переходить на другую сторону улицы, другого – плохие отношения в коллективе приводят к нежеланию идти на работу, третий так боится утонуть, что никогда в жизни не научится плавать… Мысль о том, что от всех этих фобий можно избавиться, кажется нам отвлеченной и туманной. Где-то, наверное, есть хорошие психологи, которые могли бы помочь, но все это стоит больших денег и нам не по карману. Так что нам остается только бояться всего и всех. Надеемся, что с помощью этой аудиокниги вы сможете пересмотреть свое отношение к окружающей действительности, разберетесь в причинах ваших страхов и научитесь способам борьбы с ними.



Мы и наши страхи слушать на видеосервисе Wink.