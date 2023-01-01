Мы – были! Призыв. Иар Эльтеррус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тина Варинх жила на маленькой аграрной планете Нахрат. Родители девушки, бедные фермеры, продали ее богатому, но ненавистному жениху. Тина решилась бежать. Вскоре она наткнулась на банду эйкеров, а дальше началось то, о чем она не могла вспоминать без ужаса и боли… Тина выжила, вернулась к родителям. Согласилась выйти за нелюбимого Биреда. Ей было все равно. Но в Галактике, погрязшей в насилии и жестокости, еще жива надежда. Однажды над Нахратом зависли невиданные здесь космические корабли. Небо покрылось радужными сполохами, сквозь которые проступили три древних символа, и громовой голос призвал отозваться всех, кто желает странного. Тина не могла не отозваться. Она знала, что рыцари могущественного ордена Аарн пришли за нею, чтобы увезти туда, где поет серебряный ветер звезд, где лучшие люди сражаются за свободу, добро и любовь. Где даже скромную деревенскую девушку ждет необычная судьба! Этой книгой начинается легендарный цикл Иара Эльтерруса «Отзвук серебряного ветра»!



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