Мы – будем! Выбор. Иар Эльтеррус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда, чтобы победить, нужно проиграть. А иногда и вовсе умереть. И даже душу отдать «за други своя». Командор в конце концов осознает, что должно быть сделано: надо умереть, чтобы выжить, и уйти, чтобы остаться. Тогда орден все равно будет! Не только в галактиках – во вселенных!



Мы – будем! Выбор слушать на видеосервисе Wink.