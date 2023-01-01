Мы – будем! Осознание. Иар Эльтеррус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стремительно меняется жизнь в обитаемой галактике. Первая межгалактическая экспедиция. Новая разумная раса. Галактика окончательно разделяется на два лагеря, настороженно следящие друг за другом. Все понимают, что вскоре грядет война, страшная война, в которой, возможно, не будет победителе�й. А за развитием ситуации исподтишка наблюдает не известная никому, кроме ордена Аарн, цивилизация – Конфедерация Фарсен, использующая технологии своих далеких предков, уничтоживших Предтеч шесть миллионов лет назад. Последнее перемирие перед апокалипсисом…



Мы – будем! Осознание слушать на видеосервисе Wink.