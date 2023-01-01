Музыкант. Тарас Шевченко (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Очень часто, читая то или иное литературное произведение, мы не задумываемся о том, кем был его автор. А ведь порой бывает так, что биография писателя достойна отдельного упоминания или даже издания, настолько она необычна и сложна. Один из ярких примеров подобного утверждения- Тарас Григорьевич Шевченко. Сын крепостного крестьянина, он сумел выбиться в люди, блестяще окончил Академию художеств, стал любимым в народе поэтом и писателем, известным художником. Казалось, все трудности остались позади, но к сожалению, это было не так. Повесть «Музыкант» во многом автобиографична и рассказывает о непростой судьбе самого Тараса Шевченко. Также не пропустите аудиокнигу Тараса Шевченко «Художник» и Сборник «Классика украинского рассказа».



Музыкант слушать на видеосервисе Wink.