Музыка. История технологий или синергия разных. ч.1. Валерий Мифодовский
Wink
Аудиокниги
Музыка. История технологий или синергия разных. ч.1. Валерий Мифодовский

Музыка. История технологий или синергия разных. ч.1. Валерий Мифодовский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Дискуссия посвящена вопросам влияния технологий на музыку. Будут рассмотрены знаковые для электронной сцены артисты разных периодов. Поговорим о творческих методах, о разных жанрах и примерах сотрудничества. В реальном времени, прямо на глазах у гостей, Denny Kay покажет примеры своего творческого подхода к созданию электронной и генеративной музыки. Участники: Denny Kay – генеративный композитор, продюсер (Лондон/Москва). Мифодовский Валерий – эксперт в области, креативных индустрий, инноваций и конкурентной стратегии позиционирования.

Музыка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг