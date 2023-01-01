Музыка. История технологий или синергия разных. ч.1. Валерий Мифодовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дискуссия посвящена вопросам влияния технологий на музыку. Будут рассмотрены знаковые для электронной сцены артисты разных периодов. Поговорим о творческих методах, о разных жанрах и примерах сотрудничества. В реальном времени, прямо на глазах у гостей, Denny Kay покажет примеры своего творческого подхода к созданию электронной и генеративной музыки. Участники: Denny Kay – генеративный композитор, продюсер (Лондон/Москва). Мифодовский Валерий – эксперт в области, креативных индустрий, инноваций и конкурентной стратегии позиционирования.



Музыка слушать на видеосервисе Wink.