Музыка и мозг. Аре Бреан,Гейр Скейе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мозг знает о нас всe и управляет нами. А еще он очень чутко реагирует на музыку – так, что ищет мелодии и ритмы даже в повседневном шуме. Многие из нас считают, что мелодия и гармония – лучшие лекарства от хандры, а прослушивание классических музыкальных произведений может сделать нас умнее и излечить серьезные недуги. Правда ли это? Неужели музыка действительно обладает такой силой воздействия на организм человека? Норвежские преподаватели нейробиологии музыки Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе помогают заглянуть внутрь собственной головы и посмотреть, что там происходит, когда вы слушаете любимую песню. Цитата Музыка имеет особое свойство – она вызывает всевозможные чувства и очень точно передает эмоциональную информацию. Благодаря этому музыка является идеальным инструментом для изучения эмоций в мозге. Ведь мы слушаем ее именно мозгом, а не ушами. Зачем слушать – Узнать, как сильно музыка воздействует на наш мозг, организм, настроение и жизнь в целом. – Изучить особенности анатомии мозга, узнать как музыка влияет на самочувствие, в том числе как работает музыкальная терапия при серьезных заболеваниях. – Научиться слушать музыку целенаправленно. Аудиокнига предназначена для широкого круга слушателей.



Музыка и мозг слушать на видеосервисе Wink.