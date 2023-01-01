Музыка горячей воды. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антология о плохих людях, делающих плохие вещи. Чарльз Буковски – культовый американский писатель XX века, чья европейская популярность всегда обгоняла американскую (в одной Германии прижизненный тираж его книг перевалил за два миллиона), автор более сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. Буковски по праву считается мастером короткой формы, и единственный в его позднем творчестве сборник рассказов «Музыка горячей воды» – яркое тому подтверждение: доводя свое фирменное владение словом до невероятного совершенства, Буковски вновь проводит своего лирического героя – бабника и пьяницу, явное альтер эго автора, – по всем кругам современного ада.



Музыка горячей воды слушать на видеосервисе Wink.