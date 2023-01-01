Мужской поступок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Мужской поступок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Мужской поступок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Мелкий предприниматель Владимир развелся с женой Зоей и, уехав в другой город, женился на молодой женщине Яне. Прошло два года, Владимир приехал навестить больную мать, заодно решил проведать Зою и их сына Ивана. Но встреча закончилась скандалом, Владимир увидел, как избалован его сын. Он попытался жестко поговорить с ребенком, но в результате поссорился с Зоей, которая бросилась на защиту Ивана. Владимир собрался вернуться к молодой жене, но понял, что, если сейчас уедет, то окончательно потеряет контакт с сыном. Он решил остаться. Поначалу Зоя не обрадовалась этому. Но Владимир встретился с Иваном и узнал, что у сына в школе состоится спектакль, на который ему нужна мушкетерская шляпа. Владимир раздобыл такую шляпу для Ивана. В момент, когда Зоя с Иваном, казалось, простили Владимиру его уход, к Зое заявилась Яна. Владимир объяснил ей, что не может вернуться домой прямо сейчас. Яна согласилась остаться с ним на некоторое время. Владимир продолжал навещать своего ребенка. Когда Иван заболел, он пришел, чтобы вылечить сына народными средствами и пообещал после выздоровления отвести Ивана в поход. Впервые им с Зоей удалось поговорить по душам, разговор закончился поцелуем. Словно чувствуя что-то, к Зое вновь пришла Яна и увела Владимира. Молодая жена пообещала ему родить ребенка, лишь бы он вернулся к ней. Владимир согласился. Перед отъездом Владимир заехал к Зое с Иваном, чтобы проститься. Иван расстроился, он надеялся, что отец пойдёт с ним вместе в поход. Владимир не смог отказать сыну. Яна уехала одна.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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