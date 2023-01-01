Мужская дружба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Никита Вавилов попал в тюрьму, взяв на себя вину своего друга Виктора Доронина. Два года назад они ехали в машине, за рулем находился Виктор. Он отвлекся и сбил женщину. До того, как приехала милиция, Виктор уговорил Никиту взять на себя его вину, чтобы оградить от волнений жену Виктора Ольгу, которая ждёт ребёнка. Виктор пообещал, что если Никита возьмет на себя его вину, то он поможет ему избежать наказания и заплатит за него штраф. Однако пострадавшая осталась инвалидом, и Никиту посадили на два года. Все это время друг не писал Никите. Освободившись, Никита решил найти Виктора, чтобы высказать ему все, что думает о нем. Виктор, увидев его, неожиданно начал каяться. Виктор предложил Никите пожить у него, он так же пообещал другу посильную помощь. Никита остановился у Дорониных. Вскоре он познакомился с соседкой Дорониных Яной. Ольга – жена Виктора, давно Никите нравилась, но он и сам себе не признавался в том, что испытывает к Ольге какие-то чувства. Однажды, гуляя с ней, Никита узнал, что два года назад Ольга сделала аборт по просьбе мужа, а не потеряла ребенка, как рассказывал Виктор. Никита понял, что Виктор манипулирует всеми, даже своей женой. Поссорившись с Виктором, Никита рассказал Ольге правду о том, что взял на себя вину Виктора и попал в тюрьму. Ольга не поверила. Никита ушел от Дорониных. Он собирается вернуться домой, в небольшой поселок, но Яна его остановила и пригласила к себе. Вскоре Яне удалось убедить Никиту не уезжать, все-таки в городе проще устроить свою жизнь даже с таким прошлым, как у Никиты. Никита нашел работу, он все чаще стал ловить себя на том, что Яна нравится ему. Однажды Никита решил встретить ее после работы, но случайно он увидел ругающихся Виктора и Яну. По их словам Никита понял, что Виктор давно изменял жене с Яной. Никита был шокирован. Дома Яна объяснила ему, что любила Виктора и когда-то хотела, чтобы он бросил ради нее Ольгу, но теперь все в прошлом. Никита поверил Яне. Однако счастья с ней он так и не нашел, Никита понял, что Яна до сих пор не может забыть про Виктора, а он сам по-настоящему любит Ольгу, но не может ей в этом признаться, так как она замужем. Он решил вернуться домой. Неожиданно на остановке Никита увидел Ольгу. Выяснилось, что и она потеряла надежду обрести счастье с Виктором и решила вернуться в родной поселок. Никита смог, наконец, признаться ей в своих чувствах.



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