Мужчина в расцвете лет. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Жена обвинила Николая в измене и потребовала прекратить связь с молодой практиканткой. Николай упрашивал Алевтину не верить сплетням, однако в тайне продолжал встречаться с Мариной. 55-летний Николай надеялся, что его чувство к 23-летней Марине разовьется и выльется в красивый роман длиною в его оставшуюся жизнь. Рядом с Мариной он не ощущал свой возраст. Марина всячески внушала Николаю, что он – мужчина в расцвете лет. Между тем, напряжение в отношениях с Алевтиной возрастало. Она подозревала, что Николай продолжает видеться с Мариной, и устраивала ему сцены ревности. Алевтина пугала Николая близящейся старостью, открыто заявляла, что Мариной движет корысть, что она оберет Николая, доведет до инфаркта и бросит. Николай будто не слышал жену. В свое время он женился на ней из выгоды, чтобы сделать карьеру, и теперь вдруг осознал, что ему не хватает в браке любви. Наконец, влюбленность в молодую девушку пересилила страх потерять надежный комфортный тыл. Николай заявил Алевтине о разводе и сделал Марине предложение. Марина согласилась стать женой Николая, однако выставила условие: они не будут близки, пока ее тяжело заболевшая мама не поправится. Николай был рад помочь невесте, он щедро выдавал ей деньги на лечение матери и на открытие собственной фирмы. Наступил долгожданный день знакомства Николая с будущей тещей. К своему изумлению, Николай узнал в Татьяне Ивановне свою бывшую возлюбленную, которую он в свое время бросил ради выгодного брака с Алевтиной. Татьяна открыла Николаю то, что скрывала много лет: Марина – дочь Николая. Оказывается, Марина затеяла весь «роман» с собственным отцом, чтобы отомстить ему за страдания брошенной матери. От нахлынувших переживаний Николай слег в больницу. А когда выписался, вымолил у Алевтины прощение. Он признал, что Алевтина во многом была права. Признал Николай и другое: считать себя мужчиной в расцвете по отношению к молодой девушке было с его стороны большим заблуждением. Татьяна объяснила дочери, что тогда, много лет назад, Николай не знал что у него родилась дочь, поэтому не виноват перед Мариной. Ожесточенность в сердце Марины прошла, и у Николая появилась надежда наладить с ней новые, родственные отношения.



Мужчина в расцвете лет слушать на видеосервисе Wink.