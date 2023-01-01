Мужчина в кармане. Юлия Климова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

К тридцати годам Наташа успела выйти замуж и развестись. Муж остался в прошлом (прощай, милый друг, прощай), а что же маячит в будущем? Меланхолия и клуб «Кому за тридцать»? Чужие рассказы о счастливой семейной жизни? Сериалы, вязание крючком и все понимающая и сочувствующая кошка под боком?.. О н�ет! Это не тот случай! Наташа Амелина не из тех пресных особ, которые дружат со скукой и депрессией. Этот мир скоро вздрогнет! Этот мир скоро перевернется! Этот мир пусть и с боем, но отдаст самой необыкновенной девушке самого необыкновенного мужчину! Сомнения? Никаких сомнений!



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