Мужчина в доме. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Абрамов живет вдвоем с матерью, Ниной Ивановной, и считает себя главой семьи. Но вдруг приезжает его отец, Алексей Владимирович, который бросил их девять лет назад и с тех пор не не давал о себе знать. Сергей вовсе не рад его видеть, и не понимает, почему мать пустила отца. Алексей Владимирович объясняет, что остался без работы и без жилья. Он просит сына найти ему работу и обещает вскоре съехать. Сергей объявляет, что к ним переедет его девушка, студентка мединститута Лариса Парамонова. Нина Ивановна пытается объяснить сыну, что вчетвером им будет тесновато в двухкомнатной квартире, но Сергей ничего не хочет слушать. Через несколько дней Лариса переезжает к Сергею, но вскоре решает вернуться в общежитие: она понимает, что он привел ее в дом не потому, что любит и хочет создать семью, а просто назло родителям, чтобы побыстрее выселить отца. Сергей и Лариса ссорятся. Сергей снова требует, чтобы отец немедленно съезжал, но Нина Ивановна говорит, что тот останется. Сергей уходит из дома и ночует в автомастерской. Отец приходит к нему, уговаривая вернуться домой, и помогает починить иномарку. Сергей предлагает устроить его на работу в автомастерскую, но с условием, что тот сразу съедет. Отец согласен. Сергей постоянно звонит Ларисе, но она не берет трубку. Алексей Владимирович догадывается, что они поссорились, и советует Сергею не рубить сплеча, ведь чтобы все исправить, понадобятся годы. Он рассказывает сыну, почему ушел из семьи 9 лет назад: оказывается, жена беспочвенно приревновала его и решила отомстить. Застав ее со своим приятелем, он и уехал в другой город. Все эти годы они друг друга любили, но прощать не хотели, хотя и перезванивались, и деньги для сына он посылал. Сергей потрясен: значит, мать его обманывала. После тяжелого разговора с сыном у Нины Ивановны становится плохо с сердцем. Сергей мчится домой и застает там Ларису – она пришла помочь. Нина Ивановна предлагает всем жить вместе, но Сергей отказывается, он будет снимать квартиру. Сергей просит Ларису к нему переехать, говорит, что теперь понял: к чужому мнению надо прислушиваться.



Мужчина в доме слушать на видеосервисе Wink.