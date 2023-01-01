Мужчина твоей мечты. Найти и быть с ним счастливой. Советы первой свахи России. Роза Сябитова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Где и как найти мужчину своей мечты, что вам мешает построить с ним идеальные отношения, что нужно для того, чтобы любить и всегда быть любимой? Как, наконец, выйти замуж за свой идеал и жить с ним долго и счастливо? Если вас волнуют эти вечные вопросы, то книга просто незаменима для вас. Она построена таким образом, что вы сможете создать собственную, пригодную именно для вас инструкцию по поиску счастья и любви. Роза Сябитова дает практические советы и обучает основным приемам, которые обязательно сделают вас счастливыми!



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