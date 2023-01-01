Мужчина-праздник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После двадцати лет счастливой супружеской жизни от Игоря ушла жена Елена. Для него это было потрясением, потому что Игорь считал свой брак едва ли не образцовым. Чтобы не оставаться дома в одиночестве, Игорь отправился в кафе, утопить свое горе в бокале спиртного. Там он встретился с Мариной – студенткой, у которой раньше преподавал историю. На следующее утро Игорь обнаружил Марину у себя в квартире. Как оказалось, она всего лишь помогла крайне нетрезвому преподавателю добраться домой и осталась, так как идти ей было некуда. Распрощавшись с Мариной, Игорь отправился к Елене, с намерением убедить ее вернуться, но потерпел неудачу. В расстроенных чувствах, Игорь встретил Марину возле своего подъезда. У девушки была разбита губа после ссоры с молодым человеком, поэтому Игорь предложил Марине остаться у него в качестве гостьи, пока она не найдет себе жилье. Когда Елена обнаружила на своей кухне новую хозяйку, она была очень удивлена и раздосадована. Как позже выяснилось, приходила она, чтобы попросить Игоря изобразить счастливых супругов на время визита ее мамы. После раздумий Игорь согласился, с условием, что Марина останется под видом его аспирантки из другого города. Елена, как и ее мать не упускали случая, чтобы задеть молодую гостью, но Марина умела за себя постоять. Елена и Игорь, оставшись наедине, высказывали друг другу все претензии, накопившиеся за время их долгого супружества. Игорь замечал, что присутствие Марины очень задевает жену. Его подозрения были оправданы, когда он подслушал разговор жены и тещи: Елена хотела его вернуть, но считала, что проиграла молодой конкурентке. К тому времени Марина уже нашла себе жилье и собиралась уезжать. Игорь поделился с ней новостями о чувствах жены, а Елена, которая в этот момент вошла, посчитала, что прервала романтическую беседу мужа и его любовницы, поэтому выплеснула все свои эмоции на невиновную Марину. После ухода Марины, Игорю удалось укротить бушевавшее в супруге негодование. Он предложил забыть о случившемся и попробовать наладить семейную жизнь. Елена согласилась.



Мужчина-праздник слушать на видеосервисе Wink.