Муж из интернета. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После появления в доме Кузнецовых компьютера семейная жизнь пошла под откос. Сын стал хуже учиться и целыми днями играл в компьютерные игры. Муж перестал обращать внимание на Татьяну и все вечера и выходные проводил в Интернете. Татьяна решилась на крайние меры – она вызвала программиста и попросила его сломать компьютер. Но это не помогло. Муж и сын нашли способ починить компьютер и вызвали того же мастера – Леонида. Пока Леонид сначала ломал, а потом чинил компьютер, они с Татьяной успели подружиться. И когда Татьяна окончательно поссорилась с мужем и сыном и ушла из дома, ее у себя приютил именно Леонид. Он же помог Татьяне вернуться в семью – научил ее пользоваться компьютером и подсказал, что с мужем можно общаться по Интернету. Пока Татьяна инкогнито общалась с мужем, тот просто влюбился в таинственную незнакомку, с которой так интересно и весело. В итоге Владимир пригласил на свидание свою собственную жену. Когда супруги встретились, Владимир очень удивился и обрадовался – на самом деле он очень скучал по Татьяне и хотел, чтобы она вернулась. Теперь в семье Кузнецовых установлен строгий график пользования компьютерами – час в день Максим, час в день Владимир. А остальное свободное время они проводят вместе.



Муж из интернета слушать на видеосервисе Wink.