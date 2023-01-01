Муж из интернета. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Муж из интернета. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Муж из интернета. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

После появления в доме Кузнецовых компьютера семейная жизнь пошла под откос. Сын стал хуже учиться и целыми днями играл в компьютерные игры. Муж перестал обращать внимание на Татьяну и все вечера и выходные проводил в Интернете. Татьяна решилась на крайние меры – она вызвала программиста и попросила его сломать компьютер. Но это не помогло. Муж и сын нашли способ починить компьютер и вызвали того же мастера – Леонида. Пока Леонид сначала ломал, а потом чинил компьютер, они с Татьяной успели подружиться. И когда Татьяна окончательно поссорилась с мужем и сыном и ушла из дома, ее у себя приютил именно Леонид. Он же помог Татьяне вернуться в семью – научил ее пользоваться компьютером и подсказал, что с мужем можно общаться по Интернету. Пока Татьяна инкогнито общалась с мужем, тот просто влюбился в таинственную незнакомку, с которой так интересно и весело. В итоге Владимир пригласил на свидание свою собственную жену. Когда супруги встретились, Владимир очень удивился и обрадовался – на самом деле он очень скучал по Татьяне и хотел, чтобы она вернулась. Теперь в семье Кузнецовых установлен строгий график пользования компьютерами – час в день Максим, час в день Владимир. А остальное свободное время они проводят вместе.

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