Муж и любовник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вечером в семье Натальи Дубовой разразился скандал из-за новых роликовых коньков, которые ее муж Максим увидел у сына. Наталья соврала, что сама купила их, чтобы не выдать правды – ролики подарил ее бывший возлюбленный Андрей, с которым они вместе учились в институте. Десять лет назад она предпочла ему талантливого профессора-почвоведа, за которого вышла замуж, а Андрей после учебы удачно занялся бизнесом и уехал из города. Теперь он вернулся и вновь сделал ей предложение. Наталья ответила, что у нее есть семья, но Андрей только посмеялся: беспомощный муж сидит на ее шее и не может обеспечить достойную жизнь ребенку. Он попросил Наталью подумать и вручил очередной подарок для сына – DVD-плеер. Вернувшись домой, она получила подтверждение словам Андрея: муж сообщил о засоре в ванной и сломанном кране. Наталью возмутило, что Максима интересует только наука, а все проблемы приходится решать ей. Вскоре Андрей пригласил ее с сыном в цирк. Паша был в восторге от дяди Андрея – от отца он никогда не видел столько внимания. Наталья, покоренная заботой, согласилась на свидание, но, изменив мужу, поняла, что зашла слишком далеко. В отчаянии она предложила Максиму уехать в отпуск всей семьей. Однако он попросил подождать до лета, поскольку был занят подготовкой доклада для симпозиума. Ещё раз убедившись в том, что для мужа наука важнее семьи, Наталья стала встречаться с Андреем и вскоре ушла к нему вместе с сыном. Ей казалось, что она будет счастлива, ведь любимый мужчина избавил ее от материальных и бытовых проблем, но настораживало, что Андрей больше не звал ее замуж, а Паша очень тосковал по отцу. Максим, тем временем, нашел себе работу по специальности и уехал на север. Однажды Наталья случайно подслушала телефонный разговор Андрея. Он признался незнакомому собеседнику, что специально увел Наталью, чтобы отомстить профессору Дубову за давнюю обиду. Наталья поняла, что была только пешкой в его хитроумном плане. Объяснившись с любовником, она забрала сына и вернулась домой. Вскоре ей позвонил муж. Он сказал, что понял свою ошибку, предложил им с Пашей переехать к нему, пообещав, что теперь будет нести ответственность за семью.



Муж и любовник слушать на видеосервисе Wink.