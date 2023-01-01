Муму. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу одного из величайших русских писателей классиков Ивана Сергеевича Тургенева – «Муму». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. "В одной из отдаленных улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения." На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2021



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