WinkАудиокнигиМука разбитого сердца. Борис Акунин
Мука разбитого сердца. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы232 мин0+
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Сюжет
«Смерть на брудершафт» – название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа. Повесть «Мука разбитого сердца» описывает драматичный эпизод Первой мировой войны – столкновение разведок в нейтральной Швейцарии из-за «Шпионской биржи».
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