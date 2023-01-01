Мука разбитого сердца. Борис Акунин
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Мука разбитого сердца. Борис Акунин

Мука разбитого сердца. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы232 мин0+

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Сюжет

«Смерть на брудершафт» – название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа. Повесть «Мука разбитого сердца» описывает драматичный эпизод Первой мировой войны – столкновение разведок в нейтральной Швейцарии из-за «Шпионской биржи».

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