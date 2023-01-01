Мудрость беспокойства. Как научиться слушать себя, когда сердце не на месте. Шерил Пол. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

260 млн землян живут с диагнозом «тревожное расстройство». А само чувство тревоги знакомо каждому, кто хоть однажды влюблялся или становился участником по-настоящему серьезного события. Как не перейти тонкую грань между обычной тревогой и болезнью? Как поставить тревогу на службу своему личностному росту? Как прожить гармоничную и счастливую жизнь в мире, полном стрессов и беспокойства?



Мудрость беспокойства слушать на видеосервисе Wink.