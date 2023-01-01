WinkАудиокнигиМудрость беспокойства. Как научиться слушать себя, когда сердце не на месте. Шерил Пол. Ключевые идеи книги.
Мудрость беспокойства. Как научиться слушать себя, когда сердце не на месте. Шерил Пол. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота36 мин16+
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Сюжет
260 млн землян живут с диагнозом «тревожное расстройство». А само чувство тревоги знакомо каждому, кто хоть однажды влюблялся или становился участником по-настоящему серьезного события. Как не перейти тонкую грань между обычной тревогой и болезнью? Как поставить тревогу на службу своему личностному росту? Как прожить гармоничную и счастливую жизнь в мире, полном стрессов и беспокойства?
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