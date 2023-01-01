Можно все. Блог. Даша Пахтусова (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань Долгожданное продолжение истории Даши Пахтусовой! Даша вновь отправилась в студию, чтобы поделиться с вами своей жизнью, любовью, духом свободы и восхитительными историями. Вы вместе вернетесь в Россию, уедете на съемки в глухую русскую деревню с голливудскими актерами. А затем отправитесь в Штаты, переживете сотню приключений и найдете свой путь. В этой части аудиокниги вы услышите, как появился блог «Можно всe», благодаря которому о его создательнице узнали тысячи людей. Переживете с Дашей сотню приключений и встретитесь с Никитой Деминым.



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