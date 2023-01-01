Моя железная леди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Николаю Марушину предложили должность, о которой он давно мечтал: стать заместителем директора фабрики Елены Головиной. Однако Елена тут же заявила, что Николаю вменяется еще одна «обязанность». Они должны стать любовниками. По мнению Елены, в жизни Николая это ничего не изменит: ведь Николай давно изменяет жене, и на фабрике это ни для кого не секрет. Непристойное предложение директрисы сначала возмутило Николая. Но, поразмыслив, он решил согласиться. Он задумал влюбить в себя Елену, а затем бросить, чтобы доказать ей, «кто из них двоих мужик». План Николая начал рушиться в тот момент, когда он заявил Елене, что якобы влюблен в нее. Елена немедленно прекратила их внеслужебные встречи, т.к. главным условием этой железной женщины было не влюбляться. Получив неожиданную отставку, Николай попытался вызвать ревность Елены. Он сделал предложение своей давней любовнице Тамаре, а затем поставил вопрос о разводе перед женой Валентиной. Однако Валентина, уставшая от многолетних измен мужа, лишила его жилплощади при разделе квартиры. А Тамара, узнав, что Николай остался без жилья, предложила повременить с их браком. Однако, самым болезненным Николаю показался удар, нанесенный Еленой. Выпив лишнего, Николай заявился на квартиру к Елене и заявил ей, что она – немолодая, бессердечная, бесчувственная злобная карьеристка, для которой заполучить мужика – проблема. И что он приходил к ней только из жалости. Елена выгнала Николая. На следующий день Николай уже пожалел о сказанном, но Елена подписала его заявление об уходе. Сердце Николая не выдержало, и он тут же, в кабинете начальницы, на короткое время потерял сознание. Придя в себя, он не сразу обнаружил это перед Еленой. И услышал ее признание в страстной любви, которую Елена скрывала, полагая, что у нее нет шансов привлечь внимание Николая. Непристойное предложение она сделала Николаю только потому, что мечтала родить от него ребенка. Николай был счастлив такому повороту событий. Ведь в свое время он вступил в брак с Валентиной без любви по настоянию родителей. И все его приключения на стороне были продиктованы желанием найти свою единственную. Он делает предложение Елене, но получает отказ. Елена не верит, что Николай всерьез полюбил ее. Ребенка она предполагает вырастить сама. Николай уезжает на работу в другой город, но перед отъездом ему удается убедить Елену, что у них есть будущее. Елена присылает письмо Николаю, которое позволяет ему надеяться на продолжение отношений.



Моя железная леди слушать на видеосервисе Wink.