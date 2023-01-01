Моя война: Выжить вопреки. Испытания. Чужой. Виктор Мишин (книга, 2021) слушать онлайн

Андрей Морозов волею судьбы оказался в тысяча девятьсот сорок первом году. Идет самая страшная и разрушительная война в истории России. Пережив начало войны, он оказывается в спецшколе ОМСБОН НКВД. Здесь парней со всей страны готовят одному – диверсионной деятельности в тылу врага. Андрей, помнящий из прошлой жизни много того, что помогает ему сражаться с врагом, становится командиром подразделения диверсантов. А группу забрасывают в тыл к врагу. Благодаря удачному внедрению в подразделение вермахта, ему удаются опасные и необходимые для страны диверсии. Захват вражеских офицеров и выявление диверсантов – все это приближает Великую Победу. Но какой ценой все это дается Андрею?



Моя война: Выжить вопреки слушать на видеосервисе Wink.