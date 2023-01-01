Моя тысяча жизней. Татьяна Суворова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Возможно ли кратко описать путь души, прошедшей через тысячу жизней? Эта книга – попытка показать некоторые из воплощений, забрать оттуда уроки и по бусине собрать ожерелье, венчающее голову последней жизни. В нем, сияющем и источающем любовь, душа вернется в свой дом и прильнет к стопам того, кого любила всегда.



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