Моя токсичная семья: как пережить нелюбовь родителей и стать счастливым. Таня Танк (книга, 2020) слушать онлайн

Ваши родители идеальны, а вот вас будто в роддоме подменили? Вы росли как трава и всю жизнь «выживали»? С вас пылинки сдували, но ваша жизнь почему-то не задалась? В 30 лет боитесь купить джинсы без маминого спроса? Бросили работу, чтобы служить папе? Считаете себя кругом виноватым? И часовню тоже вы развалили? …Как вы себе представляете плохих родителей? Это те, которые бьют и пьют? Читая ваши письма, я увидела, что насилие над детьми многолико, и скрывается за фасадом как агрессии и равнодушия, так и жертвенной любви. Растете ли вы «на подножном корме» или вам подают завтрак в постель, делают ли из вас второго Моцарта или «выковывают характер» пинками и оскорблениями – результат примерно один, плюс-минус. Так вот почему многие из нас, взрослых, несчастливы! Вот почему мы не знаем, в чем наше призвание, нездоровы душевно и физически, живем и общаемся с людьми, которые нас не любят, используют, унижают! Вот откуда низкая самооценка и ощущение никчемности. Вот откуда самоедство, зависть, разъедающая душу вина. Вот откуда стыд «не соответствовать». Кризисы и жизненные тупики… Психосоматические болезни, депрессии, неврозы… Панический страх одиночества… И вот откуда социальные проблемы! Не видите связи? Читайте и увидите. Считаете, что вас это не касается? Опять же, прочитайте и убедитесь. Пока скажу одно: насилие над детьми



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