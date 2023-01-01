Моя первая книга для чтения. МР3. Ольга Пименова,Марина Дубанова (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге Mon premier livre de lecture / Моя первая книга для чтения. Французский язык для детей младшего школьного возраста Аудиоприложение к пособию включает в себя записи текстовых материалов, помогающих поставить правильное произношение. Текст читает Карина Грет. Песни исполняет Варвара Наумова. Длительность записи 183 минуты.



Моя первая книга для чтения слушать на видеосервисе Wink.