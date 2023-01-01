Моя первая книга для чтения. МР3. Ольга Пименова,Марина Дубанова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература182 мин0+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Аудиоприложение к книге Mon premier livre de lecture / Моя первая книга для чтения. Французский язык для детей младшего школьного возраста Аудиоприложение к пособию включает в себя записи текстовых материалов, помогающих поставить правильное произношение. Текст читает Карина Грет. Песни исполняет Варвара Наумова. Длительность записи 183 минуты.
Моя первая книга для чтения слушать на видеосервисе Wink.