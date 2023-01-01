Моя мачеха – ведьма. Ольга Коротаева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Моя мачеха – ведьма» – роман Ольги Коротаевой, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези, магический детектив. Я пожалела ребёнка и спасла его отца от верной смерти, но теперь моя тайна известна самому опасному человеку столицы. Герцог Уворд Скетс сохранит её только в обмен на фиктивный брак. Сын герцога рад, что его мачехой станет настоящая ведьма, а папаша рычит зверем, будто это я заставила его жениться. Как приручить мужа и не влюбиться в того, с кем быть не судьба?



Моя мачеха – ведьма слушать на видеосервисе Wink.