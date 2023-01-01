Моя любовь, моё проклятье. Рита Навьер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Ремир руководит крупной компанией. В его жизни нет места сбоям и неожиданностям. До тех пор, пока на собеседование не приходит Полина – девушка из прошлого, его первая любовь и первое разочарование. Восемь лет назад она жестоко посмеялась над чувствами влюблённого мальчишки, а сегодня даже не вспомнила его. У Полины больной ребёнок, и ей очень нужна работа. Только как поступить ему? Отыграться за былое унижение? Простить и забыть? Или, перешагнув гордость, помочь?



Моя любовь, моё проклятье слушать на видеосервисе Wink.