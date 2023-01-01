Моя дорогая служанка. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классический сценарий мелодрамы: богатый пожилой мужчина – его жена – молодая красотка-горничная. Только вот для частного детектива Татьяны Ивановой любой сюжет рано или поздно становится криминальным. Так получается и в этой истории – горничная Карина мертва, муж Виталий задержан по подозрению в ее убийстве, а жена Маргарита рыдает и требует освободить супруга. С помощью Татьяны невиновность неверного доказывается быстро, однако дальше события развиваются совершенно неожиданным образом. Любовный треугольник превращается в более сложную геометрическую фигуру – поклонником прелестной горничной оказывается двадцатилетний сын главных героев. Естественно, теперь он новый подозреваемый. И доказать его невиновность будет уже сложнее…



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