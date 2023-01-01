Мой Охотник. Елена Рейн
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Аудиокниги
Мой Охотник. Елена Рейн

Мой Охотник. Елена Рейн (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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О книге

Он Охотник. Профессиональный телохранитель, не знающий поражения и не имеющий слабостей.Маргарита – милая, нежная девушка, желающая обрести счастье и любовь, забыть прошлое, где лишилась своей семьи.Четыре года назад он защитил ее от всех, в том числе и от себя. Судьба вновь сталкивает их, когда Волкова нанимают для охраны жениха желанной девушки. Что из этого выйдет, покажет время… Серия книг «Девочки ЗА спорт».

Мой Охотник слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Любовные романы, Эротика

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