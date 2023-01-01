Мой Охотник. Елена Рейн (книга, 2021) слушать онлайн

Он Охотник. Профессиональный телохранитель, не знающий поражения и не имеющий слабостей.Маргарита – милая, нежная девушка, желающая обрести счастье и любовь, забыть прошлое, где лишилась своей семьи.Четыре года назад он защитил ее от всех, в том числе и от себя. Судьба вновь сталкивает их, когда В�олкова нанимают для охраны жениха желанной девушки. Что из этого выйдет, покажет время… Серия книг «Девочки ЗА спорт».



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