Мой одержимый босс. Виктория Вишневская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

–У тебя есть ребёнок?– грозный голос раздаётся на весь кабинет. Откуда он узнал?.. Кто-то рассказал? Неужели она?.. Нет, мне плевать, что меня могут уволить за это. Сюда с детьми не берут, но… Я не хотела, чтобы этот мужчина знал о том, что у меня есть дочь. Его дочь. Моё маленькое рыжее чудо, дожидаю�щееся меня дома. –Нет,– не двигаясь с места, уверенно проговариваю.– Неужели, босс, вы не помните, из-за кого я так и не смогла забеременеть? Огонь в его глазах разжигается сильнее. Знает. Помнит. Но не в курсе того, что у меня всё же получилось. И я не скажу ему о дочери, что бы он ни сделал. А если увидит её… Никогда не узнает, что она – его.



Мой одержимый босс слушать на видеосервисе Wink.