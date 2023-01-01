Мой муж – злодей. Ксения Власова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Мой муж – злодей» – фантастический роман Ксении Власовой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Ева не верила в сказки. До того момента, пока не угодила в одну из них! Пожалела книжных героев, называется! Теперь, чтобы вернуться домой, ей нужно изменить события книги и остановить войну. А для этого придется… выйти замуж за злодея. Даже если тот не в восторге от подобной идеи. Реймонда всегда раздражали королевские особы: слишком много пафоса, слишком мало здравого смысла. К счастью, репутация темного мага избавляла его от необходимости встречаться с тем, кто ему не нравится. Подождите, что принцесса забыла на пороге его дома? Что она там бормочет насчет замужества?



Мой муж – злодей слушать на видеосервисе Wink.