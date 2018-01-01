Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения. Анна Достоевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анна Григорьевна Достоевская – вторая жена Федора Михайловича Достоевского, мать его детей. Известна как издательница и публикатор творческого наследия своего мужа, библиограф и автор ценных воспоминаний. "Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей: ра�стянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и пр. Но в семьдесят лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками – таким, каким он был в своей семейной и частной жизни." Анна Григорьевна Достоевская © ИДДК



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