Мой магазинчик на Авито. Истории покупок и продаж. Ольга Анохина (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

"Мой магазинчик на Авито" – моя первая опубликованная книга. Это истории о том как я и продавала личные вещи через интернет-сервис «Авито». Получилось 9 небольших сентиментальных рассказов. В конце сборника собрала несколько советов, о том как лучше продавать. Все имена персонажей являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.



Мой магазинчик на Авито слушать на видеосервисе Wink.